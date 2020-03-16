В Москве закрывают общеобразовательные и спортивные школы

В Москве закрывают все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Данные меры будут действовать с 21 марта по 12 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мероприятия с более чем 50 участниками запрещены в Москве

— Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93

— Собянин: власти сообщают обо всех случаях заражения коронавирусом