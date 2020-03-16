Мишустин приказал расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на вокзалах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность проведения обследований на коронавирус нового типа в аэропортах и на вокзалах, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с поручением премьера, будет расширена диагностика коронавируса на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах страны.

Кроме того, Мишустин заявил о введении главным санитарным врачом России нового порядка проверки на коронавирус. В частности, новый порядок коснется тестирования людей, не имеющих выраженных симптомов заболевания, но желающих сдать анализ.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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