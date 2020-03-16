Вирусолог опроверг заявление о пользе кагора для защиты верующих от коронавируса

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Профессор-вирусолог Александр Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» опроверг заявление протоиерея Леонида Калинина о том, что кагор «в достаточном количестве» убивает коронавирус.

«Мне со многими, в том числе с особо опасными вирусами приходилось работать, и, конечно, читать массу литературы по этим инфекциям. Но никогда ничего подобного я не слышал. Раньше считалось, что джин и тоник помогают против малярии. Но в тонике хинин содержится. Это вещество, которое в самом деле является лечебным препаратом от малярии. Что касается коронавируса и других вирусных заболеваний, я думаю, алкоголь только ухудшает состояние больного. Нет такой информации научной [о пользе алкоголя], о таких фактах я не слышал», — сказал собеседник издания.

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Калинин исключил возможность заражения коронавирусом во время евхаристии, поскольку в кагоре содержится алкоголь.

«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы», — сказал представитель РПЦ.

Он добавил, что достаточное количество алкоголя снижает вероятность заражения.

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