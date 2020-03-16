В Киеве закрывают рестораны, ТЦ и спорткомплексы

Власти Киева в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса максимально ограничили работу заведений общественного питания и других объектов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте.

Также не будут работать торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Однако они смогут принимать заказы на доставку онлайн.

В городе будут работать продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки. Будут работать АЗС, банки и банкоматы. Временно приостанавливается и работа спортзалов и спорткомплексов, спа, салоны красоты и косметологических кабинетов.

Передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами также ограничат.