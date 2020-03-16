В Иране за сутки зафиксировано 1053 случая заражения коронавирусом

В Иране за минувшие сутки зафиксировано 1053 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, по меньшей мере 129 человек скончались. Об этом сообщает агентство Tansim со ссылкой на советника министра здравоохранения страны Али Резу Вахабзаде.

Как отмечается, по состоянию на 16 марта в республике от коронавируса скончались 853 человека.

По словам Вахабзаде, общее число заболевших достигло 14 991.

Он также сообщил о выздоровлении 4996 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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