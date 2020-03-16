Некоторым сотрудникам МЧС запретили покидать Россию из-за коронавируса

Руководителям подразделений министерства по делам гражданской обороны и ЧС запретили выезжать за границу на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Согласно имеющимся данным, покидать Россию запрещено начальникам территориальных органов министерства, спасательных воинских формирований, противопожарной службы и не только. Исключением являются лишь вылеты в служебные командировки по решению руководства МЧС.

Также курсантам и кадетам образовательных учреждений ведомства не разрешено уходить в увольнение, добавил источник.

По последним данным, в России зафиксировали 66 случая заражения коронавирусоМ.

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