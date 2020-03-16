Симоньян сообщила о новой беременности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Instagram, что снова беременна.

По ее словам, она забеременела спустя четыре месяца после родов. Симоньян считает это событие «благословением» и заявила, что для нее аборт невозможен.

Для главреда это будет уже четвертый ребенок.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — добавила Симоньян.

Ранее Симоньян стала мамой 19 октября 2019 года. У нее родилась девочка. Ее назвали Маро.

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