Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает издание, в магазинах США уже отмечен дефицит продуктов питания и средств гигиены.

По словам владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона, в последние несколько недель продажи оружия и боеприпасов выросли в пять раз.

В ряде случаев американцы выстраиваются в огромные очереди и ждут по 5-6 часов для покупки оружия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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