Вузы Дальнего Востока переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Вузы Дальнего Востока переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса, сообщает ТАСС.

Как отмечается, на данный момент Амурский государственный университет (АмГУ) и Дальневосточный государственный университет (ДВФУ) закрылись для очного обучения. Такое решение могут принять и другие высшие образовательные учреждения округа.

Ранее Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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