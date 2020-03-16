Смертный приговор вынесен японцу за убийство 19 человек в доме инвалидов

Окружной суд Йокогамы (Япония) вынес смертный приговор Уэмацу Сатоси, который в июле 2016 года убил 19 человек в доме инвалидов. Об этом сообщает агентство Киодо.

«Он отнял жизни 19 человек, даже по сравнению с другими убийствами это страшное преступление», — заявил судья.

Сатоси Уэмацу в 2016 году напал с ножом на постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара.

В то время в лечебнице находились 150 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате атаки злоумышленника погибли 19 человек, еще 20 пострадали.

Известно, что Уэмацу ранее работал в этом учреждении на протяжении трех лет и уволился за несколько месяцев до произошедшего.

В ходе следствия мужчина заявил, что не видит в пациентах с ограниченными умственными возможностями людей и желает избавить их от мучений.

Трагедия стала самым массовым убийством в Японии с конца 1930-х годов, по числу жертв она превзошла даже террористическую газовую атаку в токийском метро, которую совершила религиозная секта «Аум Синрикё» (запрещена в РФ).

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