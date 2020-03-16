В понедельник в Москве ожидается до +4°С

В Москве в понедельник, 16 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так днем температура воздуха в столице составит от +2°С до +4°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С, порывы ветра могут усилится до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Также синоптики предупредили об образовании гололедицы утром.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.