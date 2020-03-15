Трамп извинился за очереди в аэропортах из-за проверок на коронавирус

Президент США Дональд Трамп извинился за очереди и задержки в аэропортах страны, которые образуются из-за проведения медицинских проверок на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что все проверки проводятся настолько быстро, насколько возможно. При этом он подчеркнул важность правильного выполнения всех необходимых действий.

«Очень важно, чтобы мы были бдительны и осторожны. Мы должны сделать все правильно. Безопасность прежде всего!» — написал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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