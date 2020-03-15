Стены Старого города Иерусалима подсветили в цвета флага Италии в знак солидарности на фоне ситуации с коронавирусом, сообщается в официальном аккаунте Израиля в Twitter.

Израиль выражает поддержку народу Италии, «храбро стоящему перед лицом коронавируса», говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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