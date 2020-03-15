Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом городов России

Авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов будет приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

В частности, Азербайджан приостанавливает авиасообщение с Казанью, Минеральными Водами, Уфой, Новосибирском, Екатеринбургом и Сургутом с 17 марта 2020 года. На следующий день, 18 марта, приостанавливаются рейсы между Баку и Красноярском.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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