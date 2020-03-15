Латвия запретила богослужения из-за коронавируса

Богослужения и мессы запрещены на территории Латвии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте министерства юстиции страны.

Указ правительства о запрете мероприятий с числом участников более 50 человек распространяется также на религиозные богослужения всех конфессий, говорится в разъяснении.

Ранее сообщалось, что власти Латвии объявили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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