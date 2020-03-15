В Швейцарии за сутки зарегистрирован 841 новый случай заражения коронавирусом

В Швейцарии за минувшие сутки был зарегистрирован 841 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По его данным, общее число инфицированных достигло 2200 человек.

По данным на 15 марта, жертвами коронавируса в Швейцарии и соседнем с ней Лихтенштейне стали уже 13 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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