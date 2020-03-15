Российский шеф-повар раскритиковал украинского за рецепт борща

Российский шеф-повар Сергей Малаховский не согласился с украинским коллегой Антоном Самойловым, который назвал главной ошибкой при приготовлении борща добавление зажарки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Малаховского, растворители красящих веществ и проводники вкуса становятся «благостными» только при участии масла. Именно поэтому стоит добавлять в борщ зажарку, без нее суп будет «пахнуть столовой».

«Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст», — прокомментировал повар высказывание Самойлова, добавив, что тот «выжил из ума».

Ранее украинский шеф-повар Антон Самойлов выступил против добавления зажарки в борщ. По его мнению, из-за этого блюдо становится слишком жирным, что портит его вкус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинский шеф-повар раскрыл главную ошибку при приготовлении борща