Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С 16 марта будет временно закрыта российско-грузинская граница в связи с рисками распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Как стало известно, данное решение не распространяется на тех граждан Грузии и России, которые желают вернуться на родину.

«По поручению премьер-министра Грузии специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провёл телефонный разговор с Григорием Карасиным»,— уведомила пресс-служба правительства Грузии.

Там отметили, что во время их разговора был поднят вопрос «о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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