Число зараженных коронавирусом в России выросло до 63

Четыре случая заражения коронавирусом нового типа выявлено в России за последние сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Три новых случая зафиксированы в Московской области, один – в Тюменской области, заявили в штабе. Коронавирусная инфекция диагностирована у россиян, посещавших Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Таким образом, общее число инфицированных на территории России увеличилось с 59 до 63 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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