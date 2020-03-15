Поезда РЖД в Калининград будут курсировать без остановок в Литве

Поезда РЖД между Калининградом и другими российскими городами пока будут и дальше ходить без остановок в Литве в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Как стало известно, все составы будут следовать без посадки/высадки пассажиров на станциях, находящихся на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай).

«Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», — говорится в сообщении РЖД.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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