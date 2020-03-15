Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Начиная с 00.00 17 марта временно приостановлено авиасообщение Молдавии. В это же время прекращается возможность пересечения наземной границы иностранцами», — сказал Кику.

В стране коронавирусом заразились 12 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране за сутки выявлено 1200 заразившихся, 100 человек скончались от коронавируса

— Узбекистан закрывает все учебные заведения после первого случая коронавируса

— Австрия прекращает авиасообщение с четырьмя странами, в том числе с Россией