В Ватикане пасхальные службы пройдут без присутствия верующих

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Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в... Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в...
Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в...
Andrew Medichini/AP

Недельные торжественные службы в Ватикане в честь Пасхи пройдут в этом году без присутствия верующих во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру папского дома.

»... из-за нынешней чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих», — говорится в сообщении.

С 10 марта из-за коронавируса для туристов также временно закрыты Собор Святого Петра в Ватикане и площадь перед ватиканской базиликой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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