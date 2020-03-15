В Китае выздоровели более 80% зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в КНР с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.

За последние сутки по всей стране были выявлены 20 новых случаев заражения, из которых 16 случаев были завозными из других стран, и четыре были зарегистрированы в провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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