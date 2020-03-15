В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Пройден ли пик заболевания коронавирусом - пока говорить невозможно, утверждает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Вуйнович пояснила, что для этого нет достаточных данных.

По состоянию на 14 марта, число заболевших в мире превысило 145 тысяч человек. В Европе наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в Италии — 17 760 заболевших. Там и самая высокая смертность от коронавируса — свыше 1000 жертв.

Представитель ВОЗ объяснила такое высокое количество смертей тем, что эпидемию невозможно распознать. «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось — непонятно», — заявила она.

Вуйнович также обратила внимание на то, что нужно учитывать высокий средний возраст населения Италии. Она напомнила, что чем старше население, тем выше смертность.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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