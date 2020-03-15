Украинский шеф-повар раскрыл главную ошибку при приготовлении борща
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Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща, передает издание «Днепропетровская панорама».
По словам эксперта, хозяйки часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку. Самойлов пояснил, что из-за этого блюдо становится слишком жирным, что портит его вкус.
По словам повара, испорченный борщ уже не спасут никакие приправы, соусы и заправки.
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