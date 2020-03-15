В США число зараженных коронавирусом превысило 2,5 тысячи

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты инфицированных на основе федеральных и местных данных.

Так, в Соединенных Штатах число зараженных достигло 2572, 51 человек скончался.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев составляло менее 2 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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