Десять человек погибли в Китае от коронавируса за сутки

В Китае за минувшие сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Так, общее число заболевших в Китае достигло 80 844 человек, выздоровели 66 911, скончались 3 199.

В провинции Хубэй за прошедшие сутки выявили четыре новых случая заражения в Ухани. Число погибших в Хубэе за минувший день возросло на 10, до 3085. Выздоровевших в провинции увеличилось до 54278.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.