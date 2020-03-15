В Пермском крае вводят свободное посещение школ из-за коронавируса

Министр образования Пермского края Раиса Кассина заявила, что в регионе вводится свободное посещение школ с 16 марта. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Такое решение было принято для предотвращения коронавирусной инфекции в образовательных организациях региона.

«Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения», — говорится в посте.

Кассина отметила, что все школы края могут выстроить работу с помощью онлайн-форм таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

Она добавила, что решение по техникумам и колледжам будет принято в понедельник, 16 марта.

Ранее в Пермском крае был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

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