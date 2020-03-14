Свыше 4200 человек заражены коронавирусом в Германии

Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии увеличилось до 4233 человек. Об этом сообщает издание Focus Online, ссылаясь на данные федеральных земель ФРГ.

Как стало известно, в Северном Рейне — Вестфалии признаки коронавируса обнаружены у 1636 человек. На этой земле в ФРГ зафиксировано больше всего случаев заражения.

Согласно поступившим данным, от коронавируса в Германии погибли уже восемь человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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