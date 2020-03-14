Мартовская метель накрыла Москву

В Москву в субботу, 14 марта, пришло похолодание и метель.

Снег наблюдался и в центре города, и в Московской области.

По прогнозам Гидрометцентра, с 19.00 14 марта до 2.00 15 марта в столичном регионе ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 15 марта, в городе ожидается до -7°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях

— «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

— Москвичей предупредили о резком похолодании