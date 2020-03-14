РПЦ не станет отменять службы и закрывать храмы из-за коронавируса

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в храмах Русской православной церкви не будут отменять службы. Об этом он сказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он подтвердил, что храмы также не будут закрыты.

«Я со своей стороны уже призвал наших верующих - если у них есть признаки простуды, не приходить в храм для того, чтобы не заражать других», — отметил Иларион.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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