Кафе загорелось в центре Москвы

В центре Москвы загорелась кровля двухэтажного здания кафе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Как стало известно, пожар вспыхнул по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1Д.

«Люди выведены из здания в количестве 30 человек», — сказали в пресс-службе министерства.

По информации из открытых источников, по данному адресу находятся несколько кафе и столовая.

Данных о пострадавших не поступало.

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