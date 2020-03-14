Кафе загорелось в центре Москвы
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В центре Москвы загорелась кровля двухэтажного здания кафе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Как стало известно, пожар вспыхнул по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1Д.
«Люди выведены из здания в количестве 30 человек», — сказали в пресс-службе министерства.
По информации из открытых источников, по данному адресу находятся несколько кафе и столовая.
Данных о пострадавших не поступало.
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