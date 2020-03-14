Замглавы минздрава Италии заразился коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несколько дней назад у меня был контакт с возможно зараженным. Как только я понял, что у меня есть симптомы, я самоизолировался и начал работать удаленно. Тест дал положительный результат», — написал Силери.

Он отметил, что его жена и маленький ребенок чувствуют себя хорошо и живут в отдельной комнате в доме.

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