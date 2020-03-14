Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги и начал снижаться

Летящий из Будапешта в Москву пассажирский самолет SSJ 100 подал сигнал тревоги и внезапно начал снижаться, сообщает ТАСС.

По последним данным, самолет уже снизился до 4,5 тыс. метров. Сигнал тревоги воздушное судно отправило менее чем через полчаса после взлета.

На данный момент самолет следует на этой высоте. Его прибытие ожидается в Москве в 14.53.

Других подробностей пока нет.

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