Пуэрто-Рико подтверждает первые случаи заражения коронавирусом

Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Пуэрто-Рико, сообщает губернатор государства Ванда Васкес на своей странице в Twitter.

Коронавирус диагностирован у 71-летний жителя Сан-Хуана, а также у 68-летней гражданки Италии и ее 70-летнего мужа. В настоящее время все инфицированные находятся в больнице.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5383 человек.

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