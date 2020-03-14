Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за путевки

Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Путешественник может вернуть все средства, потраченные на путевку в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов, говорится в сообщении. При необходимости отменить поездку в страну, где такой режим не действует, договор также можно расторгнуть. В этом случае турист должен возместить оператору понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Для возврата средств следует обратиться по месту приобретения услуг. При несогласии с туроператором в вопросе размера вычета, турист может обратиться в суд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

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