Президент Туркмении рекомендовал защищаться от коронавируса дымом растения гармалы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал защищаться от коронавируса дымом священного растения гармалы, народным средством, передает РИА «Новости».

«Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал Бердымухамедов.

По его словам, дым растения не дает вирусу проникнуть в организм.

В Туркменистане ни один человек не заболел коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Франции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 800

— В Германии за сутки выявили тысячу случаев заражения коронавирусом

— В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек