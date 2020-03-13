В Ингушетии в перестрелке между двумя родами пострадали люди

В Ингушетии один человек погиб, еще один был ранен в перестрелке между двумя родами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник.

По его словам, еще один человек получил ранения. Проверяется информация о том, что пострадали два полицейских, прибывших на место.

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