На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

Тридцать россиян находятся среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, где ранее выявили коронавирус, передает РИА «Новости».

«Тестирование пассажира финской национальности и члена экипажа — выходца из Индонезии — на коронавирус показало положительный результат», — сообщили в компании, владеющей судном.

В свою очередь посольство РФ во Франции следит за ситуацией с круизным лайнером Costa Magica у берегов Мартиники.

Всего на борту лайнера находятся 2309 пассажиров и 960 членов экипажа.

Ранее СМИ сообщали, что судно отказались принимать в Доминикане, Мартинике, Гренаде и Тобаго.

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