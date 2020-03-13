Результаты предварительного теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными

Предварительные тесты на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили заражение, пишет журнал »O Dia».

У президента взяли анализы, потому что ранее бразильский высокопоставленный чиновник Фабио Вайнгартен заразился коронавирусом.

В стране выявлено больше 80 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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