В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

По данным оперативного штаба, общее число заразившихся за сутки возросло с 34 до 45.

Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, три — в Санкт-Петербурге. По одному в Ленинградской области, Московской области и Пермском крае.

Все заразившиеся посещали Италию, Францию и Австрию в последние 2 недели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ объявила пандемию коронавируса

— Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам