В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
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В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
По данным оперативного штаба, общее число заразившихся за сутки возросло с 34 до 45.
Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, три — в Санкт-Петербурге. По одному в Ленинградской области, Московской области и Пермском крае.
Все заразившиеся посещали Италию, Францию и Австрию в последние 2 недели.
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