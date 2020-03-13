В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила, что можно замедлить распространение вируса, замедлив экономическую жизнь Евросоюза.

Политик утверждает, что коронавирус стал для европейской экономики сильнейшим шоком, но это не должно иметь долговременных последствий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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