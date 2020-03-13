На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев

Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, передает РИА «Новости».

Поясняется, что их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса.

По словам заблокированных украинцев, на словенско-итальянскую границу они прибыли 12 марта. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать украинцев, призвав их возвращаться в Италию. При этом большинство из них не хочет возвращаться, так как срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах Евросоюза истекает, и они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

Они добавили, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии, где им пообещали помочь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

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