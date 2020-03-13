В Санкт-Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек», — сказано в сообщении.

13 марта выявили первый случай заражения коронавирусом в Ленинградской области.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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