У берегов Вьетнама спасли троих граждан РФ на самодельном плоту

Жители Вьетнама спасли троих россиян, которые попытались на самодельном плоту добраться с материка до острова Хон Че в провинции Кьензянг, в результате у них сломался мотор. Об этом сообщает VNExpress.

Как отмечается, в лодке находились 53-летний Сергей Борисов, 35-летний Николай Григорьев и 27-летняя Анна Косолапова.

Их плот оказался посреди моря после того, как у лодки сломался мотор. Россиян заметили местные жители с берега.

По данным портала, туристы не хотели сходить на берег и просили оставить их в покое, рассчитывая на то, что смогут самостоятельно починить двигатель. Но спасатели доставили российских граждан на материк и передали в иностранный отдел администрации провинции. Там их проверили на наличие коронавируса, тест дал отрицательный результат.

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