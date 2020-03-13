Журналистов с плохим самочувствием призвали не посещать Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов, которые плохо себя чувствуют, отказаться от посещения мероприятий в Кремле, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если у вас насморк или кашель, вас знобит, у вас нехорошее самочувствие, это необязательно должно быть связано с коронавирусом. Если просто плохо себя чувствуете, не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле», — заявил Песков.

Он добавил, что Кремль работает без ограничений, президент работает как обычно.

Такое заявление пресс-секретарь главы государства сделал на фоне распространения в мире коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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