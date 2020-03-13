Глава Якутии запретил усыплять собак в столичном пункте передержки

Глава Якутии Айсен Николаев запретил усыплять собак в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска. О данном решении он сообщил на своей странице в Twitter.

«Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных города Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день», — заявил Николаев.

9 марта зоозащитники Якутии обнаружили более 100 трупов кошек и собак на территории пункта передержки животных. Всем питомцам перерезали горло после того, как у одного из псов было выявлено заражение бешенством. Никаких специальных разрешений на такие действия от вышестоящих инстанций получено не было. По словам волонтеров, работники пункта передержки заявили, что они выполняли приказ департамента ветеринарии.

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