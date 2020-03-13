Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Как отмечается, данное решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

Ограничения начнут действовать 14 марта и продлятся до 30 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

— Назван очаг возможного глобального финансового кризиса из-за коронавируса

— В Тринидаде и Тобаго зафиксирован первый случай заражения коронавирусом