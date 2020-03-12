Врач рассказал о причине смерти москвича в Коммунарке

Заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке Игорь Тюрин заявил, что скончавшийся в медцентре москвич не был заражен новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что у скончавшегося не было пневмонии и инфекционного диагноза.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — подчеркнул Тюрин.

Заместитель главного врача добавил, что пациент поступил в центр в тяжелом состоянии. Уточняется, что недавно мужчина вернулся из Италии.

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