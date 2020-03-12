Тысячи литров крови растеклось по улицам Аргентины

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В Аргентине по улице одного из городов в пригороде Буэнос-Айреса растеклись тысячи литров коровьей кров. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел из-за взрыва цистерны с кровью на городской скотобойне. Так на улицы на 200 метров дороги выплеснулось около пяти тысяч литров крови.

Причины взрыва цистерны пока не установлены. После жалоб местных жителей на неприятный запах, пожарные промыли асфальт.

Пользователи сети предположили, что инцидент может спровоцировать чуму в городе.